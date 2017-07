Duizenden Britten betogen in Londen tegen regering-May

In de Britse hoofdstad Londen zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgetrokken om te protesteren tegen het besparingsbeleid van eerste minister Theresa May. Heel wat betogers eisen ook het ontslag van May, die bij de verkiezingen van 8 juni haar absolute meerderheid is kwijtgespeeld. De People’s Assembly Against Austerity, de initiatiefnemer van de protestmars, zegt dat een meerderheid van de Britten zich bij de verkiezingen had uitgesproken tegen het regeringsbeleid. Onder meer Jeremy Corbyn, de leider van Labour, heeft de manifestanten zaterdag toegesproken.