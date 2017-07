Vechtpartij met 100-tal migranten in Calais

In de industriezone van de Noord-Franse stad Calais zijn zaterdag ruim honderd migranten slaags geraakt. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een conflict tussen Eritreeërs en Ethiopiërs. Minstens zestien mensen zijn gewond geraakt.

De migranten bestookten elkaar onder meer met stokken en stenen. “Er zijn in totaal zestien migranten in het ziekenhuis opgenomen: vijftien met lichte verwondingen en één met ernstigere verwondingen aan het hoofd”, zegt Etienne Desplanques van de prefectuur Pas-de-Calais. Philippe Mignonet, viceburgemeester van de stad Calais, heeft het dan weer over een twintigtal gewonden.

De politie heeft drie Eritreeërs opgepakt.

Vrijdag was het bij een voedselbedeling ook al tot een knokpartij gekomen, zegt Desplanques nog. Daarbij zouden negen mensen gewond zijn geraakt.

In oktober vorig jaar hadden de Franse autoriteiten in Calais nog de ‘Jungle’, een geïmproviseerd vluchtelingenkamp met ongeveer zevenduizend inwoners, ontruimd. Toch bevinden zich vandaag nog altijd vier- tot zeshonderd vluchtelingen in de buurt van de stad, vaak in erg slechte omstandigheden. Ze hopen vanuit Calais tot in het Verenigd Koninkrijk te raken.