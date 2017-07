Obama waarschuwt voor ‘agressieve vorm van nationalisme’

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft bij een bezoek aan Indonesië opgeroepen tot meer tolerantie en respect voor elkaar. "Als je zelf sterk achter je godsdienstkeuze staat, is er geen reden om je zorgen te maken over het geloof van een ander."

Obama en zijn gezin zijn momenteel op vakantie in Indonesië, het land waar hij een deel van zijn kindertijd heeft doorgebracht. In hoofdstad Jakarta heeft hij de bevolking toegesproken, met de belangrijke boodschap om niet mee te gaan in het discours van politici die de natie willen verdelen.

"Indonesië bestaat uit duizenden eilandjes, honderden verschillende talen, tientallen regio’s en etnische groepen. De tijd die ik hier heb doorgebracht, heeft ervoor gezorgd dat ik de verschillen tussen mensen blijf respecteren en koesteren", sprak hij een menigte in Jakarta toe.

Volgens Obama hebben sommige landen "een agressieve vorm van nationalisme" geadopteerd, waardoor de haat tegenover minderheidsgroepen toeneemt. "Als we niet harder werken aan meer tolerantie en respect voor anderen, als we aan onszelf beginnen twijfelen en alles wat we hebben bereikt, dan zal veel van onze vooruitgang geen vervolg meer kennen."

"We zullen geconfronteerd worden met meer en meer mensen die democratie betwisten, die de vrijheid van de pers willen inperken, en we zullen meer intolerantie krijgen, meer etnische en religieuze verdeeldheid, die zal leiden tot meer geweld. Het is daarom enorm belangrijk dat we in Indonesië - maar ook in de Verenigde Staten, Europa en elders - opstaan tegen een politiek van ‘wij en zij’", aldus Obama.

Hij is zelf het kind van een Keniaanse vader en Amerikaanse moeder, die nadien hertrouwde met een Indonesiër waardoor de familie in 1967 in Jakarta kwam wonen. Obama was toen zes jaar oud.

"Mijn stiefvader was opgevoed als moslim, maar hij respecteerde hindoes, boeddhisten en christenen. Als je zelf sterk achter je godsdienstkeuze staat, is er geen reden om je zorgen te maken over het geloof van een ander."

In Indonesië, ‘s werelds grootste moslimland, groeit de intolerantie tegen niet-moslims en de holebigemeenschap. Eerder dit jaar werd aftredend gouverneur Basuki Tjahaja Purnama (beter bekend als Ahok), een christen van Chinese afkomst, tijdelijk opgesloten op beschuldigingen van blasfemie.

Het Indonesische nationale motto is "eenheid in verscheidenheid", maar de huidige gematigde president Joko Widodo wordt er regelmatig van beschuldigd minderheden aan hun lot over te laten en zo de islamisten vrij spel te geven.