Antwerpen -

Antwerpen centrum heeft opnieuw een veerdienst. Die brengt u gratis van en naar Linkeroever. Op de Rechter Scheldeoever kan je op- en afstappen aan het ponton aan het Steenplein in het hart van de stad. De veerboot steekt daar in een loodrechte beweging de Schelde over en op minder dan 5 minuten bent u aan de overkant. De afgelopen 60 jaar moest Antwerpen stad het zonder veerdienst doen, maar nu is die dus terug omdat er binnenkort werken zijn aan de voetgangerstunnel.