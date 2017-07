OEFENMATCHEN. Bescheiden overwinning voor zuinig Club Brugge, Antwerp en Gent halen zwaar uit

De Belgische eersteklassers werken toe naar het nieuwe seizoen, dat op 28 juli van start gaat. Dat doen ze met intensieve trainingen maar ook met oefenmatchen. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Bescheiden zege voor Club

Het is Ivan Leko menens om Club Brugge in sneltreinvaart naar zijn hand te zetten. Op bezoek bij Torhout, dat actief is in de tweede amateurklasse, stond de Kroatische coach doorlopend langs de zijlijn breed gesticulerend zijn spelers aanwijzingen toe te roepen. Het tactisch plaatje is duidelijk. Met twee hoog opkomende backs en dartele flankaanvallers moet blauw-zwart definitief komaf maken met het verticale voetbal dat MPH doceerde in Brugge. Eindstand: 0-2.

In Torhout leverde Club voor rust gedurende vijfentwintig minuten een masterclass “dominant voetbal” af. Vormer en Claudemir mochten zich in de centrale as uitleven als regulators en De Bock was dan weer heel bedrijvig op zijn linkerflank. Torhout liep lange tijd achter een schier ongrijpbare bal maar het was uiteindelijk toch op een hoekschop dat de thuisploeg een doelpunt incasseerde. Poulain kopte - moederziel alleen - een prima corner van Vormer tegen de netten.

Daags voor het vertrek naar Garderen, waar blauw-zwart voor het vierde jaar op rij haar oefenkamp organiseert, moest Club na een half uurtje toch wat gas terugnemen. Torhout kon even op adem komen en bij een schaarse uitbraak liet spits Turcan de werkloze Butelle opschrikken met een harde knal die voorlangs ging.

Na rust bracht Leko een volledig nieuw elftal tussen de lijnen. Hierbij kregen enkele jonge talenten speelminuten maar verschenen ook meer ervaren rotten zoals Simons en Engels op het veld. Touba en Palacios mochten zich dan weer uitleven op de flanken. De thuisploeg was echter niet onder de indruk en stak meteen de neus aan het venster. Doelman Teunckens leek zich te verslikken in een hoge voorzet maar de gelijkmaker werd afgekeurd voor buitenspel.

Door de vele wissels was Leko ook genoodzaakt om het tactisch bord iets aan te passen. Jongens zoals Osei-Berkoe, Coopman en Limbombe hebben nu eenmaal niet het profiel van een sterke centrumaanvaller waardoor blauw-zwart net iets minder balvast acteerde voorin. Het eerste Brugse doelgevaar kwam niet toevallig op vrije trap via Limbombe. De flankaanvaller mikte de bal echter op de paal.

Brugge trok vervolgens het tempo opnieuw de hoogte in en versierde zo een resem rijpe doelkansen maar scoren bleek een lastige klus voor de jonge Brugse garde die niet bepaald uitblonk in efficiëntie. Coopman wist pas in de absolute slotfase de eindstand vast te leggen kort nadat de thuisploeg acht wissels had doorgevoerd.

Club Brugge: Butelle, Cools, Mechele, Poulain, De Bock, Claudemir, Vormer, Vanaken, Vlietinck, Vossen en Dennis

Na rust: Teunckens, Palacios, Engels, Masovic, Coopman, Touba, Simons, Limbombe, Vanlerberghe, Osei-Berkoe, Lynen

Doelpunten: 16’ Poulain 0-1, 82’ Coopman 0-2

Antwerp domineert

Antwerp werkte de derde oefenpot van het seizoen af zonder de zieke Dequevy, maar de Great Old had de flankaanvaller niet echt nodig om vlot afstand te kunnen nemen van provincialer Kontich, die zich voor de koffie nog kranig wist te houden. Enkel Owusu met het stiftertje en Limbombe vanaf de stip wisten te scoren, al waren ook Dierckx en Achter er erg dicht bij.

Na de rust zorgde Owusu met nog eens twee goals voor de 0-4, terwijl Dierckx en Camus de forfaitcijfers op de thuisdoelman zagen stranden. Coach Boloni gaf ook weer kansen aan de beloften Ofosuhene en Jacobs, en die omarmden dat vertrouwen wat graag door elk een keer te scoren. Hairemans en Vleminckx, telkens vanaf de stip, en de eindelijk nog eens scorende Binst maakten het feestje compleet. Aan de overkant stond de pas getrouwde Debaty er eerder voor spek en bonen bij, want de Antwerpdoelman kreeg haast geen werk op te knappen.

N’Diaye (kuit) trekt volgende week nog eens op controle en hoopt binnen dit en ten laatste twee weken bij de groep te kunnen aansluiten. Zondag krijgt de kern vrij. Mogelijk speelt Antwerp ook op woensdag 5 juli een oefenmatch, maar dat en een tegenstander staan nog niet vast.

Antwerp: Jezina (46’ Debaty), Duplus, Biset, Kone, Vansteenkiste, Haroun, Achter (46’ Hairemans), Camus, Dierckx, Limbombe, Owusu.

Antwerp na 60’: Debaty, Dom, Colpaert, Kone, Daeseleire, Omolo, Hairemans, Jacobs, Binst, Ofosuhene, Vleminckx.

Doelpunten: 6’ Owusu 0-1, 29’ Limbombe 0-2 (strafschop), 49’ Owusu 0-3, 57’ Owusu 0-4, 75’ Ofosuhene 0-5, 78’ Hairemans 0-6 (strafschop), 87’ Jacobs 0-7, 88’ Vleminckx 0-8 (strafschop), 89’ Binst 0-9.

Gent zegent oefencomplex in met swingende 7-1-cijfers

AA Gent speelde vanmiddag als afsluiter van hun “stageweek” op hun gloednieuw oefencomplex tegen Roeselare. Deze oefenwedstrijd ging door achter gesloten deuren.

Voor de pauze konden de bezoekers de schade nog enigszins beperken (2-1). Roeselare kwam in Oostakker al snel op voorsprong maar de vreugde was van korte duur, want nog in het openingskwartier maakte Gent alweer gelijk. Op het halfuur scoorde Andrijasevic zijn tweede doelpunt in evenveel duels in Gentse loondienst en in de tweede helft bleek de Gentse overmacht veel te groot. De Buffalo’s walsten over een kansloos Roeselare heen en wonnen uiteindelijk met wel heel ruime 7-1-cijfers.

Waasland-Beveren verslaat Sint-Niklaas

De Waaslanders boekten in hun derde oefenwedstrijd een zuinige zege op het veld van Sint-Niklaas: 0-1.

Het enige doelpunt viel zeven minuten voor tijd toen Ndiaye een strafschop omzette, na een fout op Orye. Ampomah en Marquet bleven uit voorzorg aan de kant. Niels De Schutter kreeg te horen dat hij moet geopereerd worden aan de achillespees. Hij is drie maanden buiten strijd.

De Japanse international Ryota Morioka is ondertussen terug in het land en trekt maandag mee op stage naar het Nederlandse Doorwerth. (bcd)

Eerste helft: Goblet, Schrijvers, Moren, Caufriez, Buatu, Nys, Myny, Dhondt, Seck, Verheyden, Gano

Tweede helft: Janssens, Jans, Camacho, Caufriez, Demir, Myny (70’ Nys), Cools, Michel, Boljevic, Ndiaye, Orye

Doelpunt: 83’ Ndiaye (strafschop) 0-1

Moeizame zege Zulte Waregem

Na de makkelijke zege tegen Harelbeke had Zulte Waregem het veel moeilijker met Sparta Petegem.

Sammy Bossut speelde voor het eerst sinds de bekerfinale in maart en Dury liet in tegenstelling tot in Harelbeke meteen de vaste waarden los. Al na twee minuten opende nieuwkomer De Pauw de score, maar een vinnig Petegem liep verdiend 2-1 uit. De Duitse tester Ndenge van Gladbach liet geen onaardige indruk en bracht Essevee weer op voorsprong.

Ook de Gentse huurling Olayinka scoorde twee keer en legde de 2-5 eindstand vast. De eersteklasser buitte in de tweede helft het balbezit maximaal uit tegen een matige amateurclub.

Zulte-Waregem: Bossut, Walsh, Severin, Derijck, Hamalainen, Kaya, De Sart, Tsiy Ndenge, Reichert, Muhren, Leya Iseka

Tweede helft : Bostyn, De Fauw, Heylen, De Roover, Madu, Bala, De Sart, Cordaro, Brym, Olayinka

Doelpunten: 2’ De Pauw 0-1, 17’ Basyn 1-1, 38’ Joye 2-1, 44’ Ndenge 2-2, 55’ Ndenge 2-3, 60’ Olayinka 2-4, 83’ Olayinka 2-5

KV Oostende wint van Mandel

Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg, maar S.Oumedjeber zag zijn schot nipt naast gaan. Oostende antwoordde via Conte, maar doelman Laleman ging goed plat. Halfweg de eerste helft kon Vandendriessche zich doorzetten op rechts en zijn voorzet werd door Berrier in één tijd overgenomen en 0-1. Even later knalde El Ghanassy tegen de paal.

Toch werd het nog voor de rust 0-2. Akpala kopte een hoekschop van Berrier staalhard binnen. Na de pauze werd het zowaar 1-2. Vansuypeene kon van dichtbij Proto kloppen. Maar met een penaltygoal van Zivkovic en een bal knap in de kruising van Bah werd het 1-4.

KV Oostende: Dutoit, Lombaerts, El Ghanassy, Berrier, Akpala, Rozehnal, Ndembe, Vandendriessche, Capon, Ozkan, Conte.

Tweede helft: Proto, Bossaerts, Zivkovic, Bah, Jonckheere, Bataille, Godeau, Vandewiele (68’ Van Der Heyden), Milic, Canesin, Rajsel

Doelpunten: 26’ Berrier 0-1, 43’ Akpala 0-2, 66’ Vansuypeene 1-2, 83’ Zivkovic (pen.) 1-3, 88’ Bah 1-4

Genk heeft moeite

Racing Genk heeft zaterdag zijn seizoen op gang getrapt met een moeizame 1-2 overwinning tegen Eendracht Termien (derde amateurklasse). Pas in de laatste minuut kon belofte Dante Vanzeir voor een Genkse zege zorgen met een zelf afgedwongen strafschop.

De wedstrijd begon nochtans goed voor Genk toen Siebe Schrijvers al na vijf minuten de score opende met een knappe vrije trap. Jordi Baur hing de bordjes opnieuw in evenwicht voor Termien na 35 minuten. Genk leek met het schaamrood op de wangen lang op weg naar een gelijkspel, tot de 19-jarige Vanzeir in extremis de winnende treffer kon maken.

Standard wint met 0-3

In zijn derde oefenwedstrijd van het seizoen kon Standard met 0-3 zegevieren in een regenachtig Walhain (derde amateurklasse). Een doelpunt van Ryan Mmaee (31.) in de eerste helft en twee late doelpunten van Benito Raman (83., 89.) in de tweede helft klaarden de klus voor de troepen van coach Ricardo Sa Pinto.

Met Sint-Truiden en Lokeren kwamen nog twee andere eersteklassers aan de bak zaterdagavond. STVV won maar nipt met 1-2 van Spouwen-Moppertingen (tweede amateurklasse), Lokeren won met ruime 1-6 cijfers van RFC Wetteren (derde amateurklasse).