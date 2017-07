Schietpartij in Amerikaanse nachtclub: 17 mensen geraakt, anderen vertrappeld

Bij een schietpartij in het Amerikaanse Little Rock (Arkansas) zijn zaterdagochtend 17 mensen neergeschoten. Verschillende anderen werden vertrappeld in de chaos die daarop ontstond. Dat meldt de politie van Little Rock.

Rond 2.30 uur plaatselijke tijd begon een man na een discussie tijdens een concert in de club Power Lounge te schieten. 17 mensen werden geraakt. Heel wat anderen werden vertrappeld. Een persoon was een tijdje in kritieke toestand, maar zou intussen niet meer levensbedreigend gewond zijn.

Volgens de politie is het incident niet gerelateerd aan terreur.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017