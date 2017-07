Woordvoerder politie kwaad over verzonnen verkrachting

De woordvoerder van de federale politie, Peter De Waele, is boos over de verzonnen verkrachting in Oostende. 'Dit hypothekeert de geloofwaardigheid van echte aangiftes', zegt hij.

Begin deze week zou een jonge verkracht zijn geweest op het strand van Oostende, terwijl haar vriend in bedwang werd gehouden en moest toekijken. Het 18-jarige meisje en haar vriend hadden aangifte gedaan en zeiden dat de daders vreemdelingen waren. Vrijdag werd duidelijk dat het verhaal van de verkrachting niet klopte en dat het helemaal verzonnen was.

Geloofwaardigheid wordt aangetast

Peter De Waele Foto: BELGA

Zo’n valse aangifte is niet nieuw, zegt politiewoordvoerder Peter De Waele. 'Maar dat tast de geloofwaardigheid van echte aangiftes aan. Wat als er volgende week echt een meisje verkracht wordt aan de Belgische kust? Dan zullen mensen misschien denken dat ook dat een verzonnen verhaal is.' De Waele is dan ook ontstemd over de verzonnen verkrachting in Oostende. 'Ik ben kwaad', zegt hij aan VRT. Als mensen door zo’n verzonnen verhaal slachtoffers minder snel gaan geloven, valt de erkenning als slachtoffer ook voor een stuk weg. 'Terwijl erkenning voor slachtoffers net zo bijzonder belangrijk is. En sommige slachtoffers zullen misschien geen aangifte meer doen wanneer de erkenning er niet meer is. En dan komen we pas in een gevaarlijke maatschappij terecht, waarbij het slachtoffer met een trauma blijft zitten en daders vrij rondlopen.'

Onnodig politiewerk

Daarnaast is De Waele ook kwaad om het onnodige politiewerk dat zo’n verzonnen aangiftes met zich meebrengen. 'Ze beseffen niet welke machinerie ze in gang zetten. Camerabeelden moeten beken worden, opzoekingen in databanken, laboranten moeten worden ingeschakeld,... Heel het justitionele en politionele apparaat wordt ingeschakeld. Dat is een immens werk.'

In theorie kan de politie of het gerecht nu een klacht indienen voor 'valse aangifte'. Het is nog niet duidelijk of dat ook zal gebeuren.

Excuses

Waarom het koppeltje het verhaal van de verkrachting op het strand van Oostende verzon, is nog niet duidelijk. De vader van de jongen die mee de valse aangifte deed, heeft intussen gereageerd. Hij wil het gerecht en de politie zijn excuses aanbieden. 'Ik weet niet wat hem bezield heeft.'