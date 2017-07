Drie functies voor Het Dorp

Ranst - De statige witte woning in de Broechemse Pertendonckstraat waar destijds patiënten werden ontvangen wordt omgebouwd tot bakkerij, verbruikszaal en Bed en Breakfast. Het pand krijgt als nieuwe naam Het Dorp.

Roel Vermeesch, Manu Bracke en Ludovic Mertens die eerder al het café De Lindeboom nieuw leven hebben ingeblazen, herhalen hun ingreep met dit gebouw.Net als bij het café willen ze alle belangstellenden uitnodigen om ook financieel aan het project deel te nemen. “We hanteren het principe van crowdfunding opnieuw. Wie ons wil steunen kan 1000 of 100 euro investeren. Wie voor het grootste bedrag opteert, leent ons die som en elk jaar loten we één persoon uit die de investering integraal terugkrijgt. De anderen krijgen als jaarlijkse rente een luxe brunch. Wie 100 euro betaalt, heeft vijf jaar recht op een luxe ontbijt.” legt Manu uit.

Tijdens de druk bijgewoonde openingsvoorstelling van het project werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt. “We hebben er vaak over vergaderd maar toch zijn we bij de eerste naam ‘Het Dorp’ gebleven. Die naam staat ook al op oude kadasterplannen en geeft ook aan dat we dit een belangrijk project voor Broechem vinden. Het is nu alleen nog maar op de simulaties zichtbaar maar we plannen ook een terras aan de straatkant zodat voorbijgangers kunnen zien wie hier wat zit te drinken of te eten” zegt Roel.

In de bakkerij zal bakker Herman Sebrechts en zijn vrouw Mileen een belangrijke rol spelen maar ook Kris Nijs en Francine Van Loock van De Smaak zijn bij het project betrokken. Ludovic Mertens die vooral fier is dat ze hebben kunnen voorkomen dat het pand zou vervangen worden door een reeks flats waagt zich aan een tijdsschema. “We hopen de bakkerij ergens in november te kunnen openen. De lunchroom volgt dan waarschijnlijk in het voorjaar en de B&B zal dan wel volgen.”

www.hetdorp.be