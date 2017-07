Golden State maakt van Stephen Curry best betaalde NBA-speler ooit

Golden State heeft Stephen Curry (29) beloond met een vijfjarig monstercontract ter waarde van 201 miljoen dollar (175,9 miljoen euro). De ster, die de Warriors ruim twee weken geleden naar een tweede NBA-titel in drie jaar leidde, wordt zo de best betaalde NBA-speler ooit.

Golden State was er snel bij om zijn point guard langer aan zich te binden. Enkele minuten na het openen van de transferperiode, zaterdag om 00u01 in New York, bereikte de club volgens de Amerikaanse sportzender ESPN al een overeenkomst met de makelaar van Curry. Het contract kan wel pas donderdag officieel bekrachtigd worden.

Curry, sinds 2009 bij de Warriors, mag zich de komende vijf seizoenen verwachten aan een jaarsalaris van 40 miljoen dollar. Daarmee stoot hij LeBron James van de troon. De ster van Cleveland verdiende afgelopen seizoen 30,9 miljoen dollar en ziet volgend seizoen 33,3 miljoen dollar op zijn rekening gestort.

Met Curry, in 2015 en 2016 verkozen tot MVP, in de rangen schittert Golden State in de NBA. In 2015 en 2017 kroonde de club zich tot kampioen, telkens na een finale tegen de Cleveland Cavaliers. Vorig jaar gingen de Warriors in de finale onderuit tegen Cleveland. Het team uit Oakland verbeterde de voorbije seizoenen verschillende records, zoals dat van het beste reguliere seizoen in 2015-2016 met 73 overwinningen en slechts negen nederlagen.