Hevige regenval maakt het gevaarlijk rijden op de weg

De zomervakantie is zaterdag begonnen met heel wat regen. Doordat er veel regen valt, is het gevaarlijk rijden op de weg, zo waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het beginnen regenen. Ook zaterdagvoormiddag regent het nog en verwacht wordt dat de neerslag pas in de avond ons land zal verlaten richting Duitsland. Die hevige regenval laat zich ook op de weg voelen. De wegen zijn op sommige plaatsen waterglad. Daardoor zijn er afgelopen nacht en zaterdagochtend al een aantal ongevallen gebeurd, zoals bijvoorbeeld op de E40 in Ternat waar de weg een tijdlang volledig versperd was. In de richting van Gent raakte daar een vrouw levensgevaarlijk gewond nadat ze op de middenberm botste. Rond 8 uur werd de weg daar weer vrijgemaakt.

Door wateroverlast zijn er ook op de E313 in Herentals twee rijstroken versperd.

Kletsnatte start van de zomervakantie. Door zware regenval waren er vannacht heel wat ongevallen. Let ook nu nog op voor watergladde wegen! — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) July 1, 2017

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt bestuurders om hun rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden en om voldoende afstand te houden.

Foto: VUM

Ook volgende dagen nog regen

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het droog en wisselend bewolkt bij minima van 11 tot 14 graden. Maar zondag gaat het ook weer regenen. Dan trekt een storing van west naar oost over het land en is het eerst wisselend en later overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de latere namiddag en avond klaart het uit vanaf het westen. De maxima liggen tussen 16 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in het centrum van het land.

Ook maandag kan het nog regenen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.