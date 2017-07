Twintigers mishandelen gehandicapte jongen bij station in internetfilmpje

Mol -

De lokale politie van zone Mol-Balen-Dessel is een onderzoek gestart naar een ernstig geval van zinloos geweld aan het station van Mol. Op een filmpje is te zien hoe minstens drie twintigers een jongen met een beperking meermaals slaan, stampen en bedreigen. Een vriend van de daders zette het filmpje op zijn Instagram-account, om te spotten met het slachtoffer. De gehandicapte jongen noch zijn ouders dienden voorlopig klacht in. Maar nadat meerdere jongeren de beelden doorspeelden aan de politie komt er nu dus toch een onderzoek.