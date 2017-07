Vakbond ACOD: “Nieuwe staking niet uitgesloten als er geen loonsverhoging komt”

Als er geen loonsverhoging van 1,1% komt voor het personeel van De Lijn, dan plant de socialistische vakbond ACOD nog acties in de zomer en een mogelijke staking begin september.

De eerste dag van vier opeenvolgende stakingsdagen gisteren werd volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront goed opgevolgd. 10 à 15% van de trams en bussen in Vlaanderen reden uit. Over de impact van de staking dit weekend en maandag is het koffiedik kijken, want het personeel krijgt zelf de keuze of ze één of meerdere dagen staken en wanneer.

“De beloofde loonsverhoging kost De Lijn over een periode van twee jaar 11 miljoen euro”, zegt Jef Maex van de socialistische vakbond ACOD en al 20 jaar buschauffeur bij De Lijn Antwerpen. “Dit is een peulschil van het totale budget van De Lijn dat 800 miljoen euro bedraagt. Dat de directie nu terugkomt op die beslissing, is de druppel die de emmer doet overlopen.”

Volgens de vakbondsman begrijpen de reizigers van De Lijn de redenen voor de staking, want het gaat niet alleen om de loonsverhoging. “Het is niet de vakbond die de reizigers gijzelt, maar de directie en de Vlaamse overheid”, zegt Maex. “Al sinds 2008 wordt er bespaard. Reizigers krijgen daardoor vuile bussen, want die worden nog maar om de 2,5 maand aan de binnenkant gereinigd. Als directeur-generaal Kesteloot al het afval in de Antwerpse premetro persoonlijk moet opruimen, dan moet hij duizend jaar worden. Wijken worden beroofd van hun openbaar vervoer, zoals de Luchtbal en het Binnenplein in Berchem. Recent was er een nieuw record verbroken. Een rit met de bus tussen het De Coninckplein en de Vondelstraat duurde anderhalf uur. Wie wordt er gegijzeld? De chauffeurs en de reizigers!”

De Lijn zoekt personeel, maar ook dat verloopt moeizaam. “Bovendien is er een grote uitstroom”, zegt Maex. “Volgens de cijfers van april verlieten dit jaar al 33 mensen uit eigen beweging De Lijn. In heel 2016 waren dat er 44, dus we zitten al bijna aan dat aantal. Als De Lijn echt mensen wil aantrekken, dan moet het de sociale arbeidsvoorwaarden verbeteren. Als er geen akkoord komt, plannen we deze zomer acties om de reizigers maar ook iedereen met een hart voor het openbaar vervoer, te sensibiliseren. Een nieuwe staking begin september is niet uit te sluiten.”

Pendelbus

De ondernemersorganisatie Unizo Antwerpen Stad vindt de staking onverantwoord, zeker met het begin van de solden en de werken in de stad. “Er is een noodplan nodig om zulke voorvallen te voorkomen”, zegt Nico Volckeryck, voorzitter van Unizo Antwerpen Stad. “Wij vragen het stadsbestuur, mobiliteitsorganisaties en de Antwerpse Provinciale Taxi Unie om samen met ons een draaiboek op te stellen om onze stad steeds optimaal bereikbaar te houden. Een optie is een pendelbus die de bezoekers vanop de park&rides naar de stad brengt.”