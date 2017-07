Tarik Chadlioui: Ongemoeid in Antwerpen, gearresteerd in Birmingham

Antwerpen - Speurders in het Britse Birmingham hebben de Antwerpse “haatprediker” Tarik Chadlioui (43) gearresteerd. Dat gebeurde op vraag van het Spaanse gerecht. Chadlioui zou aan het hoofd staan van een jihadistisch terreurnetwerk, dat op Mallorca werd opgerold. Chadlioui predikte de voorbije weken nog in moskeeën in Antwerpen en Mechelen.

De Britse antiterreurpolitie viel donderdag binnen in een rijhuis in de wijk Sparkhill in Birmingham, een buurt die bekendstaat als broeihaard van islamitisch radicalisme. De speciale eenheden sloegen ...