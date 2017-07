Dieven maken gat in dak

Olen -

Medewerkers van papierwaren Atita in het Shopping Park aan Lammerdries in Olen stelden vrijdag om 10u een inbraak vast. De daders geraakten de winkel binnen nadat ze een gat hadden gemaakt in de muur net onder het dak. “Om af te dalen in de winkel hebben de daders gebruikgemaakt van een ladder en een ketting die ze kort voordien hadden gestolen uit een magazijn van de naburige vestiging van Gamma”, zegt Christophe Blauwblomme van Atita. “Ze hebben de winkel doorzocht en een kleine geldsom buitgemaakt. Omdat we nooit veel cash in de winkel achterlaten is daar ook niet meer te vinden.” De daders konden ontkomen maar Blauwblomme heeft er alle vertrouwen in dat ze gevonden worden. “De veiligheidscamera’s hebben zowel binnen als buiten ons gebouw opnames gemaakt. De beelden zijn overgemaakt aan de politie Neteland.”