Nutskasten krijgen een vrolijker uitzicht

Ranst - De grijze nutskasten kunnen met enige creativiteit een vrolijker aanblik bieden. In Ranst worden er zes versierd met tekeningen die verwijzen naar Roald Dahls boek “De Giraffe, de Peli en ik”.

Lotte Van Camp van Groen wilde weten of Ranst er niets voor voelde om de grijze nutskasten die overal opduiken een wat frissere aanblik te bieden. Ze verwees daarbij naar voorbeelden in gemeenten als Edegem of Essen.”Je zou ook een buurt kunnen aanspreken om zo het straatbeeld wat op te fleuren.” betoogde het jongste raadslid.

Schepen Hilde Goris (Open Vld) repliceerde dat er al werk van gemaakt wordt.”Uit een samenwerking tussen de jeugddienst en de bibliotheek is het idee ontstaan om een wandeling van 3km in de Ranstse dorpskern te organiseren. We hebben een samenwerking met kunstenares Ilke Callens en dat zal een aantal stickers opleveren die op die nutskasten komen. De wandeling zal meteen ook het leesplezier bevorderen omdat de illustraties verwijzen naar het boek van de bekende kinderauteur Dahl. Op termijn zullen we ook andere nutskasten in de andere deelgemeente aanpakken.’ Besloot de schepen.