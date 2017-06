VIDEO - Huizen verdwijnen onder donkere stofwolk

Essen - Volop genieten van het mooie weer was er voor enkele bewoners van het Scham in Essen niet bij. Een enorme stofwolk, afkomstig door het rooien van tulpenbollen, maakte het zicht en de lucht allesbehalve aangenaam. De chemicaliën in de stofwolk veroorzaakten zelfs irritatie aan ogen en luchtwegen.

Een tulpenboer uit Yrseke met een veld in het Essense Scham deed letterlijk heel wat stof opwaaien. Nadat de bewoners eerder hadden kunnen genieten van het mooie tulpenveld, was het hoog tijd voor de boer om de tulpenbollen te rooien. Het droge weer en de noorderwind zorgde echter voor een tsunami aan stof. Niet echt aangenaam voor de bewoners die hun huis zagen verdwijnen in een grote donkere stofwolk.

Het probleem ontstond toen tulpenboer Steketee uit Yerseke een uitgebloeid tulpenveld begon te rooien", zegt Willy De Greef. "Al na de eerste meters ontstond er een gigantische stofwolk, waarbij de noordenwind deze recht in de richting van onze woning en de buren blies. De wolk was tot ver waarneembaar, men dacht zelf aan een brand. Zowel buurman Michel als ik zijn naar het veld gestapt om een poging te ondernemen de werkzaamheden te stoppen, maar de werknemers namen daar geen notie van. Ze rooiden in opdracht van hun werkgever en daarmee was de kous af. Ook de zonnepanelen van de buren lagen onder een dikke stoflaag en waren niet meer operationeel. Ook de andere aanpalende huizen hebben een overdosis stof mogen incasseren."