Talkshowhosts slaan terug: “Trump is niet geschikt als president”

De Amerikaanse president Donald Trump is in een oorlog op het thuisfront verwikkeld. Het slagveld is zoals gebruikelijk Twitter. De slachtoffers zijn Joe Scarborough en Mika Brzezinski, gastheer en -vrouw van de show “Morning Joe” op nieuwszender MSNBC. Deels lokten beiden dat zelf uit: in een vrijdag in de krant Washington Post gepubliceerd opiniestuk oordeelden ze dat Trump “niet geschikt is” om VS-president te zijn.

En dus reageerde Trump: Brzezinski werd “low IQ Crazy Mika” en Scarborough “Psycho Joe”. Die en andere verwijten door Trump leverden de president ook foei-reacties op van zijn eigen Republikeinse Congresleden. Brzezinski, een Democraat, is de dochter van de onlangs overleden polemoloog Zbigniew Brzezinski, nationaal veiligheidsadviseur onder Jimmy Carter en de man die er prat op ging, de Sovjets in Afghanistan “hun eigen Vietnam” te hebben gegeven. Scarborough is een voormalig Republikeins Congreslid uit Florida.

Yet another lie. I have texts from your top aides and phone records. Also, those records show I haven't spoken with you in many months. https://t.co/TZWiElo6Gs — Joe Scarborough (@JoeNBC) 30 juni 2017

Beide tv-figuren kozen vrijdag voor een tegenaanval, met vaststellingen als “Er scheelt iets aan Donald” en “Donald heeft schrik van vrouwen”.