Minister van Justitie Koen Geens over Antwerpen, zerotolerantie voor geweld en de strijd tegen terreur

“Schrijf dat maar niet op, voor je het weet zijn we vertrokken voor weken van relletjes”, zegt Koen Geens (CD&V) wanneer hij na het interview nog een paar losse opmerkingen maakt. “En u weet, ik hou niet van polarisatie.” Dat laatste klopt in elk geval. De minister van Justitie is een vakminister par excellence. “Ik voer geen campagne, mijn werk is mijn campagne”, zegt hij ergens. Maar in tijden van terreur, allerhande spanningen en gespierde taal van de N-VA moet ook de hoogleraar-diplomaat af en toe zijn voet zetten.