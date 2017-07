Automobilist pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding met fietser: “Alleen de smak tegen de motorkap herinner ik me”

Sint-Katelijne-Waver - Gino Aragon (30) uit Sint-Katelijne-Waver is dinsdagnacht gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden. Dat gebeurde aan de Mechelsesteenweg. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor.

Gino had dinsdag gewerkt in de gekende horecazaak Sava in Mechelen en fietste nadien huiswaarts. Vlakbij de Hyundai-garage, aan het kruispunt met de Dennestraat, werd hij aangereden door een auto. “Er zijn een aantal zaken die ik mij totaal niet meer herinner maar ik weet wel nog dat ik plots met mijn gezicht tegen de motorkap van de auto ben terechtgekomen. Dat is eigenlijk het enige wat ik me herinner. De warme motorkap. En een auto die er met hoge snelheid vandoor ging”, vertelt Gino vanop zijn ziekenhuisbed in Duffel.

“Ik bloedde enorm hevig aan mijn lip. Omdat het regende ben ik nog tot onder de brug van de R6 gestrompeld. Daar is een andere fietser bij me gestopt en zijn de hulpdiensten gealarmeerd. In de ziekenwagen maar ook op de spoed en zelfs toen ik onder de scanner ging heb ik enkele malen het bewustzijn verloren.”

De diagnose was redelijk zwaar. “Een zware hersenschudding, kneuzingen aan de ribben en arm, pijn aan het been en een gekloven lip. En ik mocht niet naar huis. Tot vrijdagmiddag moest ik in het ziekenhuis blijven. Pas enkele uren na mijn opname besefte ik echt wat er was gebeurd. Dan spookt er vanalles door je hoofd.”

Welke auto de man heeft aangereden is onduidelijk. “Ik weet zelfs de kleur van de wagen niet meer en weet totaal niet in welke richting hij gevlucht is. En bovendien zijn er geen getuigen, camerabeelden of brokstukken van de gevluchte auto teruggevonden. Ik hoop echt dat de bestuurder wroeging krijgt en zich alsnog meldt bij de politie.”

De fietser die gestopt was lichtte zijn moeder in. “En die vrouw is mij dan op de hoogte komen brengen van het nieuws. Naar welk ziekenhuis Gino was overgebracht en hoe zijn toestand was. Ik ben die vrouw echt dankbaar”, gaat Gino’s vriendin Silke Poortmans verder. “Ze stuurde zelfs nog een sms’je om te informeren naar de toestand van Gino.”

De politie is met een onderzoek gestart.