Cercle Brugge blijft razend actief op transfermarkt en trekt opnieuw twee spelers aan

Brugge - De Fransman Tristan Muyumba en de Gabonnees Lloyd Palun spelen komend seizoen voor Cercle Brugge. Dat heeft de Vereniging vrijdag bekendgemaakt. De 20-jarige Muyumba komt op huurbasis over van de Franse kampioen AS Monaco, waarmee Cercle een samenwerkingsakkoord heeft. Lloyd Palun tekende voor twee seizoenen en komt over van de Franse tweedeklasser Red Star.

“Muyumba is een veelbelovende middenvelder”, vertelt Francois Vitali, sportief directeur van de Bruggelingen, op de Cercle-website. “We zijn ervan overtuigd dat alle ingrediënten aanwezig zijn om progressie te maken met deze ambitieuze groep.”

Muyumba kwam in 2012 in de jeugdopleiding van Monaco terecht en won vorig jaar als aanvoerder van de U19 de prestigieuze Gambardella Cup, een Frans voetbaltoernooi voor jeugdelftallen. Afgelopen seizoen mocht de jonge Fransman in de Coupe de France ook al een keer proeven van het echte werk.

Ook Palun is een defensieve middenvelder. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen 67 wedstrijden in de Ligue 2 voor Red Star en is een 30-voudig Gabonnees international.

Eerder kondigde Cercle al de komst aan van Jonathan Mexique en Guévin Tormin (eveneens Monaco), Stephen Buyl (Zulte Waregem), Brian Vandenbussche (AA Gent), Vagner (FC Sabutarlo), Carlens Arcus (LOSC Lille) en Jonathan Farias (Boca Juniors). De 1B-club zit zo al aan negen inkomende transfers.