Antwerpen heeft langste wachtlijst voor personen met een handicap

Antwerpen - In de provincie Antwerpen staan er 3.499 personen met een handicap op de wachtlijst voor een zorgbudget. In Vlaams-Brabant is dat maar de helft. In deze provincie was de wachtlijst met 1.504 personen het kortst. In heel Vlaanderen stonden er op 31 mei 12.696 personen met een handicap op de wachtlijst. Dat is een lichte daling tegenover het begin van het jaar (12.940), blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Tine Van der Vloet heeft opgevraagd.

Volgens Van der Vloet is er jaarlijks 318 miljoen euro tot 356 miljoen euro extra nodig om alle noden op te vangen. 318 miljoen euro in het scenario waarin iedereen op de wachtlijst zou kiezen voor een niet-vergunde zorgaanbieder. Indien alle wachtenden zouden kiezen voor de -duurdere- vergunde zorgaanbieders is 358 miljoen extra nodig op jaarbasis. Dat zou betekenen dat het bestaande jaarlijkse budget nog eens met 40 procent moet opgetrokken worden.

Van der Vloet: “Gelukkig worden de middelen voor personen met een beperking tijdens de huidige regeerperiode gevoelig verhoogd. In totaal gaat het voor de hele regeerperiode om 330 miljoen euro op jaarbasis.”

“Hierdoor zullen we tegen het einde van de huidige regeerperiode heel wat extra mensen kunnen helpen. Maar het is duidelijk dat we de wachtlijst pas volledig zullen kunnen wegwerken als tijdens de volgende regeerperiode een aanvullende budgettaire inspanning wordt gedaan”, aldus Van der Vloet.