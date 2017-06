Marine Le Pen officieel beschuldigd van misbruik van vertrouwen

Voorzitster Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Front National (FN) is in verband met fictief werk in het Europees Parlement in staat van beschuldiging gesteld voor misbruik van vertrouwen, zo heeft haar advocaat vrijdag bekendgemaakt.

Le Pen, die op 7 mei nog de slag om het Elysée verloor, is één van zeventien Europarlementsleden van het FN die voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek dat in 2015 in Frankrijk is opgestart. De Franse justitie boog zich met name omtrent de vraag of de partij een gegeneraliseerd systeem in gang had gezet om permanenten te betalen met geld van de Europese Unie, door hen te laten bezoldigen als parlementaire medewerkers in het EP. Dit zou zodoende tussen 2012 en 2017 voor bijna vijf miljoen euro zijn benadeeld.

Tijdens de verkiezingscampagne heeft Le Pen steeds geweigerd om in te gaan op aanmaningen van de justitie om zich aan te bieden. Vrijdag heeft ze dit alsnog gedaan. Het Front National ontkent de beschuldigingen.

Ook kabinetschef

Eerder was ook de kabinetschef van Le Pen al in staat van beschuldiging gesteld voor misbruik van vertrouwen in het onderzoek naar fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement.

Het Parlement had eerder al haar parlementaire immuniteit opgeheven, maar dat staat los van het huidige onderzoek. Die immuniteit werd opgeheven in het kader van een onderzoek naar beledigingen aan het adres van de burgemeester van Nice en omwille van het verspreiden van executiebeelden van ISIS via Twitter.