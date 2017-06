Stalker monteerde tracker onder auto van Geelse cafébazin

Geel / Herentals - K.C. (32) uit Herentals, de man die de bazin van een bekend café in Geel onder meer stalkte door een gps-tracker onder haar auto te monteren, krijgt daarvoor vier maanden celstraf met uitstel.

De beklaagde, die via zijn poetsbedrijf in contact kwam met het café, werd volgens zijn advocaat verliefd op de cafébazin. Iets waar de vrouw geen boodschap aan had. Maar het slachtoffer kwam de man vanaf dan op de meest onmogelijke plaatsen ‘toevallig’ tegen.

Bespieden met nachtkijker

Eerder al moest de vrouw een dagelijkse stroom sms’jes met puberale liefdesverklaringen ondergaan en lag de beklaagde in haar tuin op de loer met een nachtkijker. Op 13 juni 2016 liep de zaak helemaal uit de hand toen C. rond het huis van de vrouw rondhing.

Toen hij werd betrapt, scheurde hij er met zijn auto vandoor. De vrouw ging hem achterna waarbij het tot een aanrijding kwam. Het was nadien dat de politie de gps-tracker vond.

Naast de celstraf kreeg K.C. ook 600 euro boete. Hoeveel schadevergoeding hij aan de cafébazin moet betalen, zal later blijken want de rechtbank stelde een deskundige aan om de medische gevolgen voor het slachtoffer te onderzoeken.