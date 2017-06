Zin in een kunstbad? Dan is er D.ART

Mechelen - Nog tot en met zondag organiseert D.ART in Mechelen haar jaarlijkse kunstroute. Nieuw dit jaar zijn de extra aandacht voor de kunstenaars uit de Talentenfabriek in Artenova die deelnemen en outsiderkunst.

De kunstroute, dit jaar al aan haar achtste editie toe, start in de tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum Mechelen. Daar is het centrale project ‘We traveled across seven mountains-The Journal’. Curator Jan Van Woensel bouwde een internationale groepstentoonstelling rond het thema ‘de melancholie van de reis’.

Ook in de hal en het koor van de kerk zijn er werken te bewonderen, net als bij de vaste partners: de Academie voor Beeldende Kunst, De Garage, De Academie, CAPS en galerie Transit, en dat elke dag gratis van 13 tot 18u. Ook galerie Duende en Studio Kaat Van Doren zijn dit jaar opnieuw gastpartner in de kunstroute.

Outsiderkunst

Nieuwe gastpartners tijdens deze achtste editie zijn galerie ‘TZIEN en de vzw Sjarabang die hun intrek hebben genomen in het voormalige Maurus Moreelshuis in het Groot Begijnhof. Samen met galerie Duende geeft Sjarabang tijdens deze kunstroute een belangrijke plek aan outsiderkunst. “Ze zorgen ervoor dat outsiders insiders worden door de magie van kunst. Mechelen is een stad waar iedereen meetelt en daar geven deze moedige mensen gestalte aan, door zichzelf te verbeelden door zich te tonen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

Levendig Artenova

Tijdens de twee vorige edities van D.ART werd het leegstaande gebouw van Artenova ingepalmd. Ondertussen zijn daar 35 kunstenaars van Mechelen Talentenfabriek gehuisvest. “De mensen van D.ART wezen me de weg naar nieuw beleid, naar kunst die een zinvolle invulling geeft aan leegstand” vertelt Siffer “Het leegstaande Artenova werd van een tijdelijke toonplek ook een werkplek voor artistiek talent. Mechelen Talentenfabriek zag het levenslicht en is er om te blijven.”

Tijdens D.ART tonen kunstenaars uit Mechelen Talentenfabriek wat ze in hun mars hebben. Naast een kunstexpo kan je in het gebouw Artenova ook performances en concerten bijwonen.

www.d.art-mechelen.be/agenda