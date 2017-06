Schade in keuken na brandje tijdens het koken

Kiel - In een appartement op de Jan De Voslei ontstond donderdagavond brand toen de bewoonster aan het koken was.

Daarbij sloeg een vlam in de pan over in de afzuigbuis van de dampkap. De 34-jarige bewoonster kon het vuur zelf blussen. De politie die ter plaatse kwam, zette alle ramen en deuren ver open voor verluchting.

De brandweer deed controle en bluste nog na. Voor de zekerheid werd de dame in het ziekenhuis onderzocht omdat ze zwanger is. In de keuken zelf is er schade, maar de woning is nog bewoonbaar.