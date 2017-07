De bioboeren achter het bord

Antwerpen - Stadsmens en culinair schrijfster Agnes Goyvaerts en fotograaf Heikki Verdurme kijken in hun nieuwe boek ‘Vers van ’t Veld’ verder dan het bord. Ze bezoeken de telers van al het goede eten.

Agnes Goyvaerts ontdekte voor het boek ‘Vers van ’t Veld’ een stuk van ons land dat ze tot dan toe niet kende, aldus de schrijfster over haar nieuwste boek.

“Als stadsmens ontdekte ik de plaatselijke netwerken rond een boerderij, waar je als doorsnee supermarktklant geen nota van hebt.” Agnes zag ook hoe hard de boerenstiel kan zijn. “Zoals bij die twee Antwerpenaars, die zelf saffraan zijn gaan kweken in Morkhoven in de Kempen. Zij ontvluchtten de stad door de slechte lucht en plukken nu draadje voor draadje het eetbare goud voor in je rijstpap of als fijne verbeteraar van je vissoep.” Dat is mooi aan dit boek: naast de menselijke verhalen van de kwekers krijg je er telkens hun eigen lievelingskostje bij en twee recepten van chef Broes Tavernier of fotograaf Heikki Verdurme.

Vers van ’t Veld, Agnes Goyvaerts en Heikki Verdurme, Uitg. Lannoo, 239 blz. 24,99 euro.