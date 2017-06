"Eén uurtje krachttraining per week maakt groot verschil voor je gezondheid"

Minder dan een uurtje per week aan krachttraining doen, heeft al een positief effect op je gezondheid. Tot die conclusie kwam de Nederlandse onderzoekster Esmée Bakker (24), die naar Amerika trok om er het effect van krachttraining op het zogeheten ‘metabool syndroom’ te onderzoeken.

Dat ‘metabool syndroom’ is een verzamelnaam voor verschillende welvaartsaandoeningen zoals een slecht cholesterolgehalte, een te hoge bloedsuiker, verkeerde bloedvetten, overgewicht en een hoge bloeddruk. Uit het onderzoek van Bakker blijkt dat zelfs iets minder dan een uurtje per week aan krachttraining doen het risico op dit metabool syndroom met 29 procent doet dalen.

“Het gaat hier specifiek om krachttraining, dus oefeningen aan krachttraining machines of met losse gewichten waarmee je aan je spierkracht werkt”, legt Bakker uit. “Wie dat een uurtje per week doet, heeft een duidelijk voordeel ten opzichte van wie niet aan krachttraining doet. Het beste effect heb je als je die krachttraining ook nog combineert met duursport, zoals bijvoorbeeld lopen of fietsen.”

Bakker, verbonden aan de afdeling fysiologie van het Nederlandse Radboudumc, trok voor haar studie naar Amerika, waar een team onderzoekers 7.000 Amerikaanse proefpersonen regelmatig liet testen op suikerspiegel, cholesterol, bloeddruk en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Deze proefpersonen werden gemiddeld vier jaar gevolgd en moesten ook gedetailleerd aangeven hoeveel en wat voor sport ze beoefenden. Uit die data bleek een duidelijk verband tussen krachttraining en het risico op metabool syndroom.

“Veel mensen doen enkel aan duursport, dus ik zou hen zeker aanbevelen om daar ook krachttraining aan toe te voegen”, zegt Bakker. “Maar zelfs wie duursport echt niet leuk vindt, heeft al een voordeel door minder dan een uur per week enkel krachttraining te doen.” Langer dan een uur krachttraining resulteert niet meteen in een nog lager risico op metabool syndroom in onze studie, al heeft het mogelijk wel een positieve invloed op andere gezondheidsaspecten, zoals het risico op hart- en vaatziekten of stressreductie.