Motorrijder (46) kritiek na val tijdens testrit

Hoboken - Een motorrijder is donderdagavond in kritieke toestand afgevoerd na een val in Hoboken.

De 46-jarige man was met de moto vertrokken voor een testrit. In de Lumbeeckstraat ging het rond 21 uur mis. De motard verloor de controle over het stuur en kwam zwaar ten val. Zijn motorfiets schoof door tot tegen de boordsteen van de straat en het slachtoffer werd tegen het hekwerk geslingerd.

Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.