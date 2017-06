Juf Eveline klapt schoolpoort na 41 jaar achter zich dicht

Mechelen - Juf Eveline (61) is vrijdag in de basisschool Go! Victor Van de Walle op de Brusselsesteenweg uitgewuifd na een carrière van 41 jaar. Het deed zelfs bij enkele kleuters traantjes vloeien want Eveline Van Alphen “is een fantastische madame met het hart op de juiste plaats”.

Woorden van schooldirecteur Luc Stessens tijdens een ultiem ‘pensioneringsgesprek’ in de school waar ze 33 jaar geleden ook haar man, voetbaltrainer Raoul Peeters, die ooit KV Oostende naar eerste klasse loodste, leerde kennen.

Eveline ging in 1980 aan de slag in de voor- en naschoolse kleuteropvang van de stadsscholen in de Abeelstraat en Cypriaan De Rorestraat. “Maar toen juf Bea in de Victor Van de Walleschool met pensioen ging, heb ik haar taak overgenomen. En daar heb ik in al die jaren héél hard van genoten. Eigenlijk zijn de 41 jaar voorbij gevlogen”, vertelt ze.

In al die jaren heeft ze een kleine tweeduizend kleuters zien komen en gaan. “Onder hen een aantal mama’s wier kindjes bij mij nu ook in de derde kleuterklas op de schoolbanken hebben gezeten”, weet de afscheidnemende juf.

Foto: LDN

Juf Eveline heeft vijf verschillende directeurwissels meegemaakt. Vorig jaar kon ze met pensioen gaan maar ze deed er nog een jaartje bij. Maar deze keer is het bobijntje helemaal af. De sympathieke juf werd nog overladen met geschenken en daarna stapte ze het ‘rijk der gepensioneerden’ in.