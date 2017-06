De weekendkleppers van de Zomer van Antwerpen

De Zomer van Antwerpen (ZvA) schiet vandaag pas echt uit de startblokken, met een openingsweekend om u tegen te zeggen. Wij selecteerden de absolute hoogtepunten, soms betalend, maar vaak gewoon gratis.

Zomerbar

Wat? Zomerser dan de Zomerbar kan het nauwelijks. “Genieten in een strandstoel of jezelf in slaap wiegend in een hangmat onder de bomen: alles kan”, zegt een medewerker van de ZvA. “Als je verlangt naar een rustig moment, neem je gewoon een boek uit de bibliotheek. De Zomerbar is ook dé circusplek bij uitstek, waar op regelmatige tijdstippen een mooie voorstelling passeert.”

Waar? Sloepenweg, Antwerpen-Noord

Wanneer? Nog tot 3/09, dagelijks van 14u tot middernacht.

Prijs? Gratis

Les Inouis

Wat? Vijf artiesten spelen - 70 minuten lang - theater én circus, werken met video en livemuziek en brengen marionetten tot leven. Ze geven een stem aan de vele vluchtelingen. Op het podium komen de levens van drie vluchtelingen samen: de kleine Aylan, het Syrische jongetje dat verdronk in de Middellandse Zee, de vader van de verteller, die na de Tweede Wereldoorlog van België naar Canada trok om werk te vinden, en de muzikant en oud-speler Hussein Rassim, die zelf de reis aflegde van Irak naar België.

Waar? Zomerbar, Sloepenweg, Antwerpen-Noord

Wanneer? Er zijn nog tickets voor de voorstelling van zondag 2/07, 21u.

Prijs? 10 euro

Future at Club Z

Wat? Meeslepende UK-bass, house en funk: dat is wat je mag verwachten in Club Z. De sfeermakers van dienst zijn dj’s Mask en de Turntable Dubbers.

Waar? Zomerfabriek, Minkelersstraat, Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 30/06, 22u

Prijs? Gratis

Foto: pdr

Zomerbibliotheek

Wat? De Zomerbib is the place to be voor kinderen en volwassenen die graag lezen. “Voor de kleintjes zijn er prenten- en audioboeken”, verklapt een medewerker. “Voor de grotere kinderen zijn er gekke of spannende verhalen. Wil je liever voorgelezen worden? Dat kan. Elke dag neemt een verteller je mee naar een andere wereld. Als je meer van knutselen houdt, kan je tot 3 september driemaal per week terecht bij de Boekenboefjes.”

Waar? Zomerbar, Sloepenweg, Antwerpen-Noord

Wanneer? De Boekenboefjes, elke woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 16 tot 17u. Elke dag wordt er voorgelezen, van 17 tot 18u.

Prijs? Gratis

Exodus

Wat? In ‘Exodus’ komen de levens van twee vluchtelingen samen. Er is het verhaal van een Syrische jongen die verdronk in de Middellandse Zee, en dat van een man die na de Tweede Wereldoorlog vanuit België naar Canada vertrok. Reis met hen mee tussen heden en verleden, tussen drama en poëzie. Elke zaterdag - na de voorstelling van 15u - is er een nagesprek (15.35u), waarin vluchtelingenorganisaties en andere experts alle vragen beantwoorden. Deze voorstelling wordt gespeeld in de laadbak van een vrachtwagen en is dus niet geschikt voor wie last heeft van claustrofobie.

Waar? Zomerbar, Sloepenweg, Antwerpen-Noord

Wanneer? Elke donderdag en vrijdag om 15u, elke zaterdag en zondag om 15u en 16u.

Prijs? Gratis.

Workshop Rosa danst Rosas

Wat? Meer dan dertig jaar geleden zette het dansgezelschap Rosas zich op de kaart met de voorstelling ‘Rosas danst Rosas’. De choreografie werd wereldwijd opgevoerd. “Rosas geeft tijdens de ZvA een workshop waarin je aan de slag gaat met de bekende stoelenscène uit de voorstelling. Je leert stap voor stap de bewegingen en ontdekt hoe het geheel is opgebouwd. Daarna wordt het jouw dans: jij danst Rosas.”

Waar? Summer Lab, Zomerfabriek, Minkelersstraat, Antwerpen

Wanneer? Zaterdag 1/07, 16u

Prijs? Gratis. Je kan ter plaatse inschrijven.

Een ontgoocheling

Wat? Kareltje heeft een groot hoofd, dus iedereen denkt dat hij slim is. Zijn vader laat hem Latijn studeren. Maar Kareltje faalt, jaar na jaar, en verzwijgt het thuis. Als zijn vader het uiteindelijk te weten komt, is hij diep teleurgesteld. ‘Een ontgoocheling’ is muzikaal theater, gebaseerd op het boek van Willem Elsschot. Het is zowel een muziektheatervoorstelling die gespeeld wordt in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, als een audiowandeling door datzelfde atheneum.

Waar? Koninklijk Atheneum Antwerpen, Rooseveltplaats 11, Antwerpen

Wanneer? Zondag 2/07 (tot 26/07) om 15u en 20u en maandag 3/07, 20u. Deze voorstelling wordt ook gespeeld op dinsdag en woensdag, telkens om 20u.

Prijs? 6 euro

Info: De volledige speellijst (met en zonder audiowandeling) staat op www.zva.be

Workshop Muziek & Jamming

Wat? “Je wil jammen, muziek maken, schrijven en loslaten, maar je weet niet waar en hoe te beginnen? Je hebt talent, maar niet perse zin om de klassieke paden te volgen? Goed nieuws dan: elke woensdag en zondag hebben we muzikanten, schrijvers en performers die hun ervaringen en inzichten met de deelnemers willen delen. Dit gebeurt tijdens aangename en leerrijke sessies.”

Waar? Summer Lab, Zomerfabriek, Minkelersstraat, Antwerpen

Wanneer? Zondag 2/07, 16u

Prijs? Gratis

Zonsondergang

Wat? Wanneer na een warme dag de zon het water van de Schelde raakt, krijgt de stad heel even een andere kleur. “Vanop onze houten tribune heb je een prachtig zicht op dit wonderlijke schouwspel”, prijst de ZvA aan. “Onbetaalbaar mooi: elke dag een nieuwe show. Krijg je van al dat moois een beetje honger, gebruik dan onze grill. Je hoeft alleen nog houtskool en iets lekkers mee te brengen.”

Waar? Tavernierkaai, achter het Loodsgebouw, Antwerpen

Wanneer? Maandag 3/07 (en dat nog tot 1/09). De uren van de zonsondergang vind je in de kalender. Het spektakel begint al vanaf de schemering.

Prijs? Gratis

Info: www.zva.be