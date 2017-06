Alison Van Uytvanck is vijfde Belgische die hoofdtabel Wimbledon haalt

Alison Van Uytvanck (WTA 98) heeft zich vrijdag geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg de 23-jarige Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, de drie jaar oudere Française Myrtille Georges (WTA 230) in twee sets: 6-0 en 7-5 na 1 uur en 15 minuten. De enige Belgische vrouw in de kwalificaties staat zo voor de vierde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Haar beste resultaat behaalde ze in 2014 op het Londense gras, toen ze de tweede ronde bereikte.

Op de hoofdtabel krijgt Van Uytvanck het gezelschap van Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86), Yanina Wickmayer (WTA 95) en Maryna Zanevska (WTA 117).