Deze cover van Van Echelpoel moet je gezien hebben

Dessel - De tweede single van Van Echelpoel, ‘Waddistjom’ is ondertussen al even gelanceerd. Het collectief Belgisch Gehackt heeft nu een eigen versie gemaakt van het nummer, onder het motto “Wij hacken alles, ook de nieuwste video van Van Echelpoel.” De video is op een week tijd al meer dan 500.000 keer bekeken.

“Wie godde bellen?” In de versie van Belgisch Gehackt is dat niet Jef, maar chef en krijg je “spaghettisaus op ew neus”.

Van Echelpoel zelf heeft de cover ook al gezien en is best enthousiast. Wie er achter Belgisch Gehacktzit, is voorlopig nog een raadsel.