Buurtbewoners kopen leegstaande theaterzaal

Borgerhout - De coöperatieve Samen voor de Theatergarage heeft de knoop doorgehakt. De buurtbewoners kopen de leegstaande theaterzaal in de Bouwhandelstraat aan. In oktober wordt al gestart met schoolvoorstellingen.

Het idee groeide enkele maanden geleden bij de buurtbewoners. Waarom niet samen de Theatergarage aankopen? Het doel was om er een levendig buurtcentrum van te maken met plaats voor theater, workshops, optredens of naschoolse kinderopvang.

Via de oprichting van een coöperatieve vennootschap en de verkoop van aandelen moest er dan wel 325.000 euro op tafel komen. De start was moeizaam, maar al snel groeide het enthousiasme. Want Nieuw-Borgerhout kan een aangename cultuurplek best gebruiken. Zo staat de teller nu op 144.000 euro. Dat is lang niet genoeg, toch zet Samen voor de Theatergarage door met de aankoop.

Het resterende bedrag komt van personen die de Theatergarage per sé open willen. Uiteraard moeten ze worden terugbetaald. De uiterste deadline ligt op 30 juni 2018. Dan moeten er 3250 aandelen aan 100 euro de deur uit zijn.

Vanaf oktober wordt de werking het belangrijkste wervingsinstrument. Nu al loopt het storm voor de schoolvoorstellingen. 3.000 van de 4.000 tickets zijn al de deur uit.