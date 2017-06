Onze Mystery Man ging anoniem proeven in 47 Antwerpse restaurants: dit is zijn mening

Wekelijks bezoekt de CittA Mystery Man een restaurant in Antwerpen, anoniem en zonder afspraak. Hij beoordeelt, de keuken, het aanbod, de service, de prijs en de sfeer. Wij hebben 47 van zijn recensies gebundeld. Ontdek hieronder in welke zaken het goed eten en drinken is.

Alle recensies zijn gebundeld in een digitale bijlage, als abonnee kan u deze hier downloaden bij uw digitale krant.

U vindt ook een overzicht van alle restaurants op onderstaande kaart. Klik op een ballonnetje om de recensie te lezen.

We hebben de restaurants opgedeeld in 8 categorieën:

Deze zomer geven we nog veel meer tips waar het goed eten is in Antwerpen. Zo kan je dit weekend lezen waar de beste BBQ- en steakrestaurants zich bevinden in de stad.

