Zo creëer je een zomerse make-up look in amper 5 minuten

Met het wisselen van het seizoen, mag ook je make-up routine flink wat bijgesteld worden. Die dikke laag foundation en bronzer zijn écht niet meer nodig - je hebt waarschijnlijk al een kleurtje - dus vervang ze door zomerse producten die aangenaam voelen op de huid. In deze 5 eenvoudige stappen, is je make-up look summerproof!

1. Hydrateer!

Een mooie make-up look begint bij een goed gehydrateerde huid. Tijdens de zomer verliest je gezicht al snel vocht waardoor je droge plekjes krijgt. Die vermijd je het best met een hydraterende crème die de vochtbalans reguleert en niet plakkerig aanvoelt.

2. Kies een lichte foundation

Kies tijdens de zomer een lichte foundation die niet als een masker aanvoelt. Het zou zonde zijn om je zongekuste huid en sproetjes te bedekken onder een dikke laag bruine crème.

3. Teken je sproetjes

Trend deze zomer? Sproetjes! Ze kwamen al piepen op de herfst/winter-catwalks van Parijs maar dit festivalseizoen breken ze ook al los - zelfs in glittervariant! Ben je niet gezegend met de bruine vlekjes? Haal jezelf een oogpotlood en teken je sproetjes gewoon zelf! Want valsspelen is ook spelen ;-).

4. Open je blik

Dé must voor een wakkere blik is een likje mascara. Maar wist je dat ook je wenkbrauwen heel wat vermoeidheid kunnen maskeren? Gestylde, volle wenkbrauwen maken je gezicht meteen jonger en fris met upscale verleidingskunsten tot gevolg.

5. Werk af met felle lippenstift

Een lippenstift in knalkleur maakt je zomerse look compleet. Dit handig lippallet heeft zoenkleurtjes die extra lang blijven waardoor je met gerust hart van je cocktail kan sippen.