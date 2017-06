Deze bikini kost 8000 euro en kan je helemaal opeten

Voortaan hoef je geen pizza meer te bestellen aan het zwembad, je kan gewoon je bikini opeten. De pizzabikini is een stunt van een Amerikaanse pizzaketen op nationale bikinidag. De 'Pizza-Kini' wordt op maat gemaakt, kan je helemaal opeten en wordt verkocht voor zo'n 8000 euro.

Op vijf juli is het in Amerika 'national bikini day' en een pizzaketen wil dit vieren met een opmerkelijke stunt. Omdat pizza's en bikini's meestal niet in één adem genoemd worden, willen ze een unieke 'Pizza-Kini' ontwerpen. Een bikini volledig gemaakt uit pizzadeeg, mozarella, pepperoni en tomatensaus. Of een bikini dus waarvan het water je pas echt in de mond loopt, schrijft de Amerikaanse keten Villa Italian Kitchen op Facebook.

Hot couture dus, ontworpen door foodstylist Jessie Bearden uit New York, en daar hangt dan ook een stevig prijskaartje aan vast. Wie een pizza-kini op maat wil, betaalt al snel 8000 euro. Voor deze prijs heb je keuze uit de standaard toppings.

De bikini is maar één dag en in beperkte oplage verkrijgbaar.