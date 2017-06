Open brief aan De Wever wordt druk gedeeld: “Wees een burgervader voor iedereen”

Borgerhout - Een open brief van een man uit Borgerhout gaat momenteel viraal. Raz Yac schreef de brief aan de Antwerpse politie en burgemeester Bart De Wever naar aanleiding van een video die eerder deze week druk bekeken werd. Daarin was een opstootje te zien tussen de politie en omstaanders nadat agenten een interventie deden.

STANDPUNT. “De Wever heeft die mensen diep teleurgesteld”

In de open brief bedankt Raz Yac alle politiemensen “met goede intenties” en roept hij Bart De Wever op om de burgemeester van iedereen te zijn: “Aan Bart De Wever, onze burgemeester, die ongetwijfeld ook veel kiesstemmen kreeg van deze gemeenschap. Wees een Burgervader voor iedereen. Bekijk eerst de medaille aan de beide kanten alvorens een partij te kiezen. Scheer geen hele gemeenschap over dezelfde kam. Laat de islam hierbuiten want de ramadan heeft hier niets mee te maken.”

“Kom af met maatregelen die het probleem oplossen in plaats van het vuur aan te wakkeren met verstrengde pascontroles. Dreig niet met uit het land te zetten, want die jongeren zijn meer Belg dan jij verwacht dat ze zijn. Laat dat rechtse kantje van u achterwege en zet uw werk voort zoals het hoort. De war on drugs is succesvol en focus je daarop.”

In Borgerhout zijn buurtbewoners erg teleurgesteld in het stadsbestuur omdat noch De Wever, noch andere leden van het stadsbestuur aanwezig waren op een overlegmoment donderdagavond. Die vergadering werd door Borgerhoutse jeugdorganisaties opgezet om de recente problemen tussen de lokale jeugd en de politie aan te kaarten.

De brief lokt heel wat reacties uit: velen vinden dat de agenten hun boekje te buiten ging maar anderen veroordelen dan weer het gebruikte geweld tegen de politie.

De hele brief kan je hier lezen.