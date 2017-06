Buscemi & Squadra Bossa trekt Parkpopzomer op gang

Mechelen - Een paar duizend Mechelaars waren donderdagavond present voor de eerste Parkpop van deze zomer in de Kruidtuin. De gratis optredens in het Mechelse stadspark lopen nog tot en met 17 augustus.

De eerste Parkpopavond met Buscemi en Squadra Bossa kwam rustig op gang, maar later op de avond liep ‘den Botanique’ aardig vol. Opvallend veel jongeren kwamen het einde van hun examens vieren. Tot midden augustus kan je elke donderdagavond van 19u tot 23u terecht in de Kruidtuin.

Met de partydeejays van Radio Botanique zijn ook dé ambiancemakers opnieuw van de partij, en dat was er gisterenavond aan te merken. Het jonge volkje mocht mee dansen op het podium.De sfeer was opperbest. Even was er opschudding toen aan het einde iemand met een luide knal een rotje liet ontploffen.

Deze zomer nog te verwachten? Meuris (6 juli), The Bootleg Sixties (13 juli), Tiny Legs Tim (20 juli), het Mechelse Los Bomberos de la Luna & Coverband Heffen (27 juli), Irie Lion (3 augustus), John Terra (10 augustus) en Jali Madi & Bart Peeters (17 augustus).

