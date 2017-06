Omstreden ‘Antwerpse’ islamprediker opgepakt in Engeland

De islamitische haatprediker Tarik Chadlioui (43), ook bekend onder de naam Tarik ibn Ali, is in Groot-Brittannië gearresteerd in een terreuronderzoek, melden Britse media. De omstreden prediker is sinds 2002 Belg, en woonde een tijd in Borgerhout.

Chadlioui werd gisteren opgepakt toen hij zijn woning in Birmingham verliet. Hij werd gearresteerd op verzoek van de Spaanse politie die hem verdenkt de geestelijke leider te zijn van een jihadistennetwerk. Hij wordt ervan verdacht zijn volgelingen online op te roepen tot een heilige oorlog en haat te prediken in de moskee.

Chadlioui inspireerde ook de moslimterrorist Omar Mostefai, die in het Parijse Bataclantheater een bloedbad aanrichtte.

Sharia4Belgium

De imam is oorspronkelijk afkomstig uit Marokko, hij werd in Groot-Brittannië toegelaten nadat hij eerder een Belgisch paspoort kon verkrijgen.

Chadlioui is veelbesproken omdat hij geldt als de inspirator van het inmiddels opgedoekte Sharia4Belgium, een radicale moslimorganisatie die oproept tot haat jegens niet-moslims. In een rechtszaak tegen de voormalige voorman van de beweging zei de rechter in 2015 dat Sharia4Belgium zelf geen aanslagen pleegt, maar die wel nastreeft.

Tarik Ibn Ali zou ook banden hebben met jihadstrijders in Syrië.