Staking De Lijn veroorzaakt veel hinder: Bijna geen enkele tram of bus in Antwerpen

Vanaf vanmorgen tot en met maandagavond wordt er gestaakt bij De Lijn. Volgens de eerste berichten zorgt dit voor veel hinder in de provincie Antwerpen. In Antwerpen zelf zou maar 15 procent van de bussen en trams zijn uitgereden meldt Radio 2. IN het noorden van Antwerpen gaat het om 1 op 3 bussen. En elders in de provincie minder dan de helft.

Reizigers kunnen op vrijdag en maandag vanaf 6.30 uur terecht op de website van De Lijn voor updates over het verkeer. In het weekend is dat wat later: vanaf zaterdag is de zomerdienst van kracht, het aanbod is dan beperkter.

De bonden vragen de bus- en tramchauffeurs om minstens één dag het werk neer te leggen. Dat maakt dat het onmogelijk te voorspellen is waar en hoeveel bussen en trams er zullen rijden.

Voor het Summerfestival wordt er alvast geen extra aanbod voorzien door De Lijn. Summerfestival zet eigen busvervoer in op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dit vanuit Antwerpen-Centraal en de Park & Rides van Merksem en Melsele.

Het grote twistpunt van de sociale onvrede bij De Lijn zijn de lopende cao-gesprekken. De bonden vragen de maximale opslag van 1,1 procent die de sociale partners op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben. De vakbonden willen die ingevuld zien, maar de directie wil 1 procent geven, waarvan de helft via een bonus.