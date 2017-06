De Wever zet kwaad bloed in Borgerhout: “Erg ongelukkig signaal”

Burgemeester Bart De Wever is donderdagavond niet naar het overlegmoment in Borgerhout geweest en dat schiet in het verkeerde keelgat bij de buurtbewoners. “Men blijft óver jongeren praten, in plaats van mét hen te praten”, klinkt het.

“Wij willen Bartje! Wij willen Bartje!” Het misnoegen onder de jongeren van Borgerhout weerklonk donderdagavond luid en duidelijk over het Terloplein. Ze waren teleurgesteld dat noch burgemeester Bart De Wever (N-VA) noch andere leden van het stadsbestuur aanwezig wilden zijn op de vergadering die er werd georganiseerd om de recente problemen tussen de lokale jeugd en de politie aan te kaarten.

Dat overlegmoment, opgezet door de Borgerhoutse jeugdorganisaties Samen op Straat, JES en KRAS jeugdwerk, had als opzet om samen met buurtbewoners, de politie en het stadsbestuur tot constructieve oplossingen te komen voor de wijk. Alleen hadden Bart De Wever en zijn collega-schepenen al in de loop van de dag laten weten dat ze niet zouden komen, hoewel ze eerder de ernst van de incidenten al hadden onderstreept in de media.

“Mediacircus”

“We hebben aan de wijkwerking en de stedelijke diensten gevraagd om te luisteren”, zegt Antwerps jeugdschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die zich engageert om de problemen van de buurt aan te pakken. “Vanuit de stad kiezen we ervoor om achter de schermen te werken. De buurt van het Terloplein en Borgerhout zijn niet gebaat bij het mediacircus dat blijkbaar samengaat met de buurtvergadering.”

Bart De Wever verdedigt zijn afwezigheid. “Onze aanwezigheid zou niet hebben bijgedragen tot de goede sfeerschepping in de buurt”, zegt hij. “Het is beter om achter de schermen en in alle sereniteit te zoeken naar oplossingen, ook met de bewoners.”

De afwezigheid van het politieke bestuur valt zwaar. “Het stadsbestuur geeft hiermee een erg ongelukkig signaal”, klinkt het. “We hebben de hand gereikt, maar men neemt ze voorlopig niet aan. We moeten ons daarbij neerleggen.”