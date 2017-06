Georganiseerde bende steelt stuurwielen en versnellingspoken uit acht BMW’s

Een georganiseerde dievenbende heeft in acht auto’s ingebroken in Lint. Opvallend: het ging alleen om wagens van het merk BMW. Ze roofden voornamelijk onderdelen van de wagens, gaande van stuurwielen tot gps-systemen en zelfs versnellingspoken.

De inbraken vonden plaats in de Molenstraat, het Molenveld en de Molenvoetweg en werden pas gisterochtend vastgesteld, toen de slachtoffers in hun wagen wilden stappen.

“De daders hebben in acht auto’s van het merk BMW ingebroken. Telkens werd een achterruitje ingeslagen en via die weg konden ze het voertuig openen. Eenmaal in de auto werden onderdelen zoals sportsturen, airbags, gps-systemen en versnellingspoken gedemonteerd. Het is duidelijk dat de daders wisten wat ze deden. Alles is weggehaald zonder veel schade aan te richten”, zegt Dirk Fonteyne van Politie­Zone Hekla.

Een van de slachtoffers was het gezin Racaj. “Ik wou vanmorgen in mijn BMW X1 stappen en zag dat de deur langs de bestuurderszijde tegenstond. Achteraan was een ruitje ingegooid. Toen ik mijn deur opende, schrok ik nog harder: de daders hadden het stuur van mijn auto gedemonteerd”, vertelt eigenares Shqipe Vasolli.

“De gps is onaangeroerd gebleven. Alleen het stuur is weg en een zonnebril die in de wagen lag”, vertelt zoon Donis Racaj (foto).

De recherche van PolitieZone Hekla is een onderzoek gestart. Op één plaats zou de inbraak gefilmd zijn door de bewakingscamera’s van de woning. Of de daders herkenbaar zijn op de beelden, is niet duidelijk.

Wellicht zijn de feiten gepleegd door een rondtrekkende dievenbende.