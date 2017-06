Ondervoorzitter beheerraad: “Bib is nu meer dan boekerij dankzij Bie”

Wommelgem -

In Wommelgem klinkt niets dan lof over de wijze waarop Bie Houben haar stempel drukte op de lokale bibliotheek. “Ik heb Bie ervaren als een heel gedreven bibliothecaris die steevast opkwam voor haar personeel. Ze was steeds diplomatisch in haar aanpak”, vertelt cultuurschepen Ann Theys (N-VA). “Bie was steeds op zoek naar nieuwe dingen die mensen konden aantrekken. In juni was het zaaltje van de bib voor het eerst elke weekdag tussen 9 en 17u beschikbaar voor de blokkende studenten. Ook dat heeft Bie tot in de puntjes geregeld.”