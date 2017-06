“Drukpers zorgde in 1500 voor zelfde revolutie als het internet”

Antwerpen -

Expositie Conn3ct in de Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience probeert liefhebbers van oude boekbanden in contact te brengen met de Facebook-generatie en omgekeerd. Geen gek idee, want de boekdrukkunst ontketende rond 1500 eenzelfde sociale revolutie als internet nu.