Man rijdt portier aan: drie jaar cel

Heist-op-den-Berg / Duffel - Whyley V.H. uit Duffel is veroordeeld tot drie jaar cel. De man reed een portier van een café in Heist-op-den-Berg aan. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Twee medeplichtigen werden vrijgesproken.

De hele zaak begon volgens het Openbaar Ministerie bij een geval van afpersing. Een kelner van het bekende Heistse café Place2B was daarvan het slachtoffer. De man en zijn ex-vriendin werden zelfs opgesloten in een hangar om duidelijk te maken dat de afpersing menens was. Ze deelden ook rake klappen uit aan het slachtoffer.

Korte tijd later, in augustus 2014, zakten twee kerels af naar het café waar de kelner toen aan het werk was. Het kwam er tot een hoogoplopende ruzie waarbij een portier de twee mannen aan de deur zette.

Onder auto

Een van die mannen was Whyley V.H. Toen die zijn auto ging halen, begon hij de portier opnieuw uit te dagen. “Er werden allesbehalve fraaie woorden geroepen. Toen de buitenwipper naar V.H. stapte, is de automobilist op de man ingereden. Eerst werd hij over de voet gereden en toen hij ten val kwam, belandde de portier helemaal onder de wagen”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “Het was een opzettelijke aanrijding met de bedoeling om de portier te doden.”

De verdediging was het niet eens met die versie van de feiten. “Mijn cliënt is in paniek geschoten. De portier heeft hard met zijn vuist op het koetswerk geslagen. V.H. heeft daardoor ongelukkig zijn koppelingspedaal gelost en is met het slachtoffer in aanrijding gekomen”, zei advocaat Dieter Van Hemelryck.

Dat het om een onopzettelijke aanrijding ging, veegde rechter Jessica Bourlet van tafel. Voor haar was het voldoende bewezen dat het om een poging tot doodslag ging. Ze veroordeelde Whyley V.H. tot drie jaar cel, waarvan een groot deel met uitstel.

Twee andere beklaagden: een man die betrokken zou geweest zijn bij de vrijheidsberoving en de eigenaar van de loods waar de kelner in opgesloten zat, werden over de ganse lijn vrijgesproken.