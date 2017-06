Bouw nieuw tankstation: buurt bergt protest op

Westerlo - De raad voor vergunningsbetwistingen stuurt de firma Gabriëls wandelen bij hun vraag om toch een tankstation te mogen bouwen op de Olenseweg in Oosterwijk (Westerlo).

De zwarte vlaggen, die nu al een paar maanden de buurt rond huisnummer 269 op de Olenseweg in Oosterwijk (Westerlo) sieren, worden opgeborgen.

De firma Gabriëls uit Aalst wilde langs de Olenseweg een woning slopen om er een tankstation te bouwen. De eerste aanvraag dateert uit 2014. Zowel het schepencollege als de deputatie van de provincie Antwerpen weigerden toen de bouwvergunning.

Tegen die weigering ging de firma Gabriëls in december 2014 in beroep bij de Raad voor vergunningsbetwistingen (december 2014). Maar op 13 juni 2017 besliste deze raad om het beroep te verwerpen.

“Blij”

“De buurt is natuurlijk blij met deze uitspraak. De bouw- en milieuvergunningen zijn nu definitief geweigerd. Het beroep tegen de weigering van de milieuvergunning was eerder al door de minister verworpen”, zegt buurtbewoner Remi Heylen, voortrekker in het protest.“Intussen vernamen we dat de deputatie van de provincie Antwerpen ook de nieuwe milieuvergunningsaanvraag heeft geweigerd. we hopen nu dat de firma Gabriëls de plannen voor de bouw van een tankstation definitief stopzet.