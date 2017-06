Murad (32) vertaalde voor het Amerikaanse leger in Irak en kreeg doodsbedreigingen. Hij sloeg op de vlucht voor IS, maar in Europa botste hij op gesloten grenzen. Terug in Irak, is Amerika zijn laatste hoop, maar nu voerde Donald Trump een tijdelijke vluchtelingen-stop in. “Ik smeek hem mij te redden.”

“Ik wilde een huis in Nebraska, maar ik vrees dat ik hier zal sterven. In een oven in de woestijn”, zegt Murad (32). Hij belt vanuit een witte wooncontainer in een groot vluchtelingenkamp ...