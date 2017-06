Antwerp haalt aanvaller van 30 miljoen euro bij Porto

Antwerp heeft zijn eerste versterking voor komend seizoen beet. Het haalt flankaanvaller Ivo Rodrigues weg bij FC Porto, de club waarmee het vorige week een samenwerkingsverband sloot.

De samenwerking tussen Antwerp en FC Porto is nog maar een week oud, maar werpt al zijn vruchten af. Antwerp bereikte gisteren een akkoord met de Portugese grootmacht over een transfer van Ivo Rodrigues, een 22-jarige Portugese flankaanvaller die de afgelopen jaren achtereenvolgens aan Vitoria Guimaraes, Arouca and Pacos Ferreira werd uitgeleend.

Opvallend: Rodrigues heeft een afkoopsom van dertig miljoen euro in zijn contract. Al zal Antwerp lang niet zoveel betalen. In Portugal is het de gewoonte om onrealistische afkoopsommen in de contracten van de spelers op te nemen. In het verleden stond hij wel in de belangstelling van onder meer Wolfsburg en Rennes.

Ervaring

Rodrigues kan op beide flanken uit de voeten. Op het moment dat hij in de winter van 2015 aan Vitoria Guimaraes werd uitgeleend, was hij topschutter van Porto B. Een jaar later beleefde hij bij Arouca in de Portugese eerste klasse zijn beste seizoen met vijf goals en zes assists in 34 wedstrijden. Vorig seizoen had hij het wat moeilijker om zich door te zetten omdat zijn ploeg Pacos Ferreira tegen de degradatie moest vechten. Hij kon slechts één keer scoren.

Met zijn 22 jaar lijkt Rodrigues niet de meest ervaren speler, maar hij heeft toch bijna zestig wedstrijden in de Portugese eerste klasse op zijn teller. In de jeugd van Porto stond hij altijd bekend als een groot talent. Rodrigues doorliep ook alle jeugdcategorieën van de Portugese nationale ploeg.

Antwerp werkt ook verder aan de komst van Corentin Fiore en Zotsara Randriambololona. Voor Fiore wordt er nog met Standard gediscussieerd over de voorwaarden van de overgang.