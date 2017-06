Vertrouweling van paus was aangesteld om de boel op te kuisen, maar komt nu zelf in opspraak

De Australische kardinaal George Pell (72), nummer drie van het Vaticaan en topadviseur van paus Franciscus, moet op 18 juli in zijn vaderland voor de rechtbank verschijnen op verdenking van seksueel misbruik. De strijdvaardige Pell ontkent de beschuldigingen met klem, maar zet wel een stap opzij als penningmeester van het Vaticaan. Hij is de hoogste functionaris in de Kerk die ooit van kindermisbruik beschuldigd werd.