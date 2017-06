Brasschaat -

In Mater Dei in Brasschaat hebben de leerlingen vanmiddag afscheid genomen van hun directeur Marie Louise Claessens. Aan haar lange carrière in het onderwijs komt vandaag een einde en dat wilden de leerlingen en collega's niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Met een geitje, het autootje weliswaar, werd de directrice voor een laatste keer naar school gebracht.